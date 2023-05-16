В Казани к журналистке Наиле Муллаевой пришли с обыском

Журналистка успела сообщить об обыске коллегам. На данный момент неизвестно, с чем связаны следственные действия.

В Казани силовики пришли с обыском к журналистке Наиле Муллаевой, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на SOTA.

«Обыск проводился в качестве свидетеля по ст. 280.3 часть 1. Сотрудники полиции изъяли всю технику, российскую и латвийскую сим-карты. Согласно постановлению, некий Чумаков П. написал в социальной сети Вконтакте комментарии, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. Наиля с Чумаковым не знакома», — сообщило местное отделение Либертарианской партии России.

У Муллаевой уже проходил обыск в декабре 2022 года. В это время ее не было в квартире, там находился только ее родственник. В результате следственных действий у журналистки изъяли российский паспорт и деньги. С чем был связан обыск — неизвестно.

2 марта Муллаева вышла на пикет с плакатом «Путин — это война, нищета, разруха. Нет войне. Остановитесь!». На журналистку составили протокол по статье о неоднократном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2.8 КоАП). Дело прекратили за отсутствием состава правонарушения.

Еще один обыск у Муллаевой прошел 6 марта. Следственные действия были связаны с ложным сообщением о минировании (ст. 207 УК).