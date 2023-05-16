ФСБ разработала инструкцию по проведению обысков без разрешения суда

обновлено в 10:53 мск

«Не совсем понятен ажиотаж с „новостью“ об инструкции ФСБ по поводу возможности проведения неотложных обысков без постановления суда» — сообщил юрист Алексей Прянишников «Новой газете Европа».

«Действующая норма статьи 165 УПК РФ в редакции от июля 2016 года давно позволяет проводить неотложные обыски, не заходя предварительно в суд за разрешением.

И эта норма довольно активно используется правоохранительными органами в том числе и в политически мотивированных делах», — сказал Прянишников.