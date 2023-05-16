ФСБ разработала инструкцию по проведению обысков без разрешения суда

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разработала внутриведомственный приказ об утверждении инструкции о том, как проводить обыски и изымать даже те документы и предметы, что не относятся к конкретному делу, без санкции суда. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Не совсем понятен ажиотаж с „новостью“ об инструкции ФСБ по поводу возможности проведения неотложных обысков без постановления суда» — сообщил юрист Алексей Прянишников «Новой газете Европа».
«Действующая норма статьи 165 УПК РФ в редакции от июля 2016 года давно позволяет проводить неотложные обыски, не заходя предварительно в суд за разрешением.
И эта норма довольно активно используется правоохранительными органами в том числе и в политически мотивированных делах», — сказал Прянишников.
Проект приказа вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 29 мая.
В документе говорится, что «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» без санкции суда
будет возможно в случаях, которые «не терпят отлагательств» — для предотвращения тяжких или особо тяжких преступлений,
а также в случае угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ.
Согласно инструкции, в таких случаях санкционировать обыск должен один из руководителей ФСБ, а также уведомить суд о состоявшемся оперативно-розыскном мероприятии в течение 24 часов.
Сотрудники ведомства, проводящие обследование, имеют право изымать «подозрительные» документы, предметы или материалы, даже если они не имеют отношения к уголовному делу, следует из проекта приказа.
«Документы, предметы или материалы, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные и находящиеся у лиц без специального разрешения, при проведении обследования изымаются во всяком случае», — сказано в документе.
Также в инструкции говорится, что сотрудники ФСБ могут записывать обыски на камеру. Они могут не привлекать двух понятых, если следственные действия ведутся «в труднодоступной местности».
В ноябре 2022 года Верховный суд разрешил требовать компенсацию за незаконные обыски. Подать иск могут не только фигуранты уголовных дел, но и их родные и близкие, живущие вместе с ними.