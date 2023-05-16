Что произошло за ночь 16 мая. Коротко

Война России против Украины идет один год и 81 день. Киевская военная городская администрация(КВГА) сообщила, что российская армия обстреляла столицу Украины беспилотниками и ракетами — крылатыми и, возможно, баллистическими. Глава КВГА Сергей Попко назвал эту атаку «исключительной по своей плотности»: «максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени». В результате атаки жертв не было. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе Киева — трое пострадавших, от падения обломков ракеты загорелось несколько машин, повреждения получило нежилое здание. Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах украинской столицы. Попко сообщил, что украинские силы ПВО сбили «подавляющее большинство воздушных целей» над Киевом.
Над городом Клинцы в Брянской области российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, отчитался глава региона Александр Богомаз. По его словам, поврежден балкон жилого дома. Пострадавших нет.
В Казани силовики пришли с обыском к журналистке Наиле Муллаевой, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на SOTA. Девушка успела сообщить об обыске коллегам. На данный момент неизвестно, с чем связано проведение следственных действий.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1 заявил о готовности страны обучать украинских летчиков-истребителей, передает газета Le Monde. «Мы открыли двери для обучения пилотов вместе с несколькими другими европейскими странами, которые также готовы. Я думаю, что ведутся переговоры с американцами. <…> Обучение может начаться прямо сейчас», — сказал Макрон. В то же время, французский президент отрицает возможность отправки боевых самолетов Украине.