RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 16 мая. Коротко прямо сейчас Новая газета Европа Война России против Украины идет один год и 81 день . Киевская военная городская администрация (КВГА) сообщила , что российская армия обстреляла столицу Украины беспилотниками и ракетами — крылатыми и, возможно, баллистическими . Глава КВГА Сергей Попко назвал эту атаку «исключительной по своей плотности»: «максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени». В результате атаки жертв не было. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Соломенском районе Киева — трое пострадавших, от падения обломков ракеты загорелось несколько машин, повреждения получило нежилое здание. Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах украинской столицы. Попко сообщил, что украинские силы ПВО сбили «подавляющее большинство воздушных целей» над Киевом.

. — крылатыми и, возможно, баллистическими Глава КВГА Сергей Попко назвал эту атаку «исключительной по своей плотности»: «максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени». В результате атаки жертв не было. По словам мэра Киева Виталия Кличко, Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах украинской столицы. Попко сообщил, что украинские силы ПВО сбили «подавляющее большинство воздушных целей» над Киевом. Над городом Клинцы в Брянской области российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, отчитался глава региона Александр Богомаз. По его словам, поврежден балкон жилого дома. Пострадавших нет.

По его словам, поврежден балкон жилого дома. Пострадавших нет. В Казани силовики пришли с обыском к журналистке Наиле Муллаевой, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на SOTA. Девушка успела сообщить об обыске коллегам. На данный момент неизвестно, с чем связано проведение следственных действий. Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1 заявил о готовности страны обучать украинских летчиков-истребителей, передает газета Le Monde. «Мы открыли двери для обучения пилотов вместе с несколькими другими европейскими странами, которые также готовы. Я думаю, что ведутся переговоры с американцами. <…> Обучение может начаться прямо сейчас», — сказал Макрон. В то же время, французский президент отрицает возможность отправки боевых самолетов Украине. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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