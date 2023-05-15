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«Важные истории»: в Кремле высокопоставленным чиновникам запретили увольняться во время войны

Управление внутренней политики Администрации президента негласно запретило высокопоставленным чиновникам увольняться во время войны. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на источники.

Подобной информацией с изданием поделились бывший сотрудник ФСБ, политтехнолог, работающий с губернатором одного из российских регионов, а также двое знакомых высокопоставленных чиновников администрации президента.

«Мне известно о как минимум двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих постов, но в УВП (управлении внутренней политики АП — Прим. ред.) им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела», 

— рассказал экс-сотрудник ФСБ.

«Желающих [уйти] после начала войны много. Если все уйдут, будет потеряно управление», — заявил «Важным историям» знакомый чиновника из АП. По его словам, в АП желание уволиться расценивают как предательство, поэтому перед госслужащими поставили задачу «демонстрации единства».

При этом источники отмечают, что сам запрет неформальный и незаконный, поэтому из него могут быть исключения. Как сообщил один собеседник, «за возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить». Также человеку все еще могут разрешить уволиться, к примеру, по состоянию здоровья.

В то же время о невозможности уволиться рассказали сотрудники ФСБ. После начала мобилизации военнослужащие по контракту, в том числе и работники ФСБ, не могут уйти со службы даже после окончания контракта.

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