В Новосибирске арестовали подозреваемого в поджоге бомбардировщика Су-24 на авиазаводе

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал Виктора Скоробогатова, подозреваемого в поджоге фронтового бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода им. Чкалова, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

Согласно сообщению, Скоробогатов обвиняется в диверсии (ч. 2 ст. 281 УК). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет.

По данным источников РБК, 8 мая неизвестные пробрались на территорию Новосибирского авиационного завода им. Чекалова и пытались поджечь находящийся там на хранении самолет Су-24. В 100 метрах от самолета сотрудники МВД и ФСБ нашли дыру в заборе, а камеры насосной станции зафиксировали двух неизвестных.

О попытке поджога также сообщил телеграм-канал легиона «Свобода России», представители которого воюют на стороне Украины. По данным Baza, на момент поджога самолет был «законсервированным» и не летал.

Ранее телеграм-канал «Война с фейками» со ссылкой на источник в администрации Новосибирского завода сообщил, что на предприятии не произошло никаких происшествий, а сам ролик является постановочным — его сняли в Украине. Эту информацию позже репостнул официальный канал правительства Новосибирской области.