В Красноярске активистку уволили с работы в местном университете после штрафа по статье о «дискредитации» армии

Руководительницу спортивного клуба в Сибирском институте бизнеса, управления и психологии и общественную активистку Наталию Подоляк уволили после штрафа по статье о «дискредитации» армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом она сама сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Она также прикрепила к посту приказ об увольнении. В качестве причины в нем указано нарушение законодательства об образовании и противодействии экстремизму.

«Мой 30-летний стаж преподавателя, тренера, руководителя спортивного клуба в Высшей школе окончен. Теперь я совершенно свободный человек, не отягощенный патрЫотическим долгом и нелепыми обязательствами», — написала Подоляк.

В декабре 2022 года Подоляк оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии за комментарии в соцсетях.

«Даже не посты, а комментарии. Как вариант, может быть, кто-то из пользователей, с которыми вступала в диалог, написал [заявление], хотя если это ФСБ, отдел "Э", то я давно у них на карандаше. Они спокойно заходят на странички и отслеживают. Материалы собирались с апреля», — рассказала Подоляк.

В 2020 году активистку также арестовали на 10 суток по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП) за комментарий в соцсетях к посту о задержаниях. «Менты — пидорасы, и государство наше тоже, раз допускает такое по отношению к своему народу. Нельзя так не уважать людей и их право на свободу передвижения», — написала она.

До 2020 года она работала доцентом кафедры физической культуры Сибирского федерального университета, её общий стаж работы по специальности более 20 лет. После ареста вуз не стал продлевать с ней контракт, и женщина была вынуждена перейти на должность руководительницы спортивного клуба в другом вузе.