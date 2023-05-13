Илон Маск объявил, что новым главой Twitter станет экс-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино

Следующей главой Twitter станет Линда Яккарино, которая до этого возглавляла отдел рекламы в компании NBCUniversal. Об этом сообщил Илон Маск.

«Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter! Линда сосредоточится в первую очередь на бизнес-операциях, а я сосредоточусь на дизайне продукта и новых технологиях», — написал он на своей странице в Twitter.

Маск утверждает, что перейдет в должности исполнительного председателя и технического директора.

О том, что кресло генерального директора компании займет новый человек, миллиардер сообщил позавчера ночью. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что новым руководителем соцсети станет Яккарино.

Как отмечает BBC, в 2021 году Twitter получал 90% своей выручки от рекламы. Однако после прихода в компанию Илона Маска доходы резко сократились — компании опасались рекламировать свои товары в соцсети из-за непопулярных реформ нового владельца.

«Если Twitter хочет получать деньги от рекламы эффективнее, чем раньше, то это [назначение] — первый шаг, и Линда — идеальный человек для этого», — заявила Клэр Аткинсон, корреспондент издания Business Insider.