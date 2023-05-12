В Иркутской области затопило несколько сел

В Иркуской области реки Нижняя Тунгуска и Непа вышли из берегов и затопили несколько деревень в Катаганском районе. Об этом сообщают местные власти.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

«В Подволошино, по предварительным данным, подтоплено 13 домов. В Токме — 17 участков и 12 домов. В Преображенке — 109 домов», — написал глава района Сергей Чонский. При этом он подчеркнул, что это предварительные данные, и количество подтопленных домов будет расти. В затопленных деревнях дежурят сотрудники МЧС с плавсредствами, сообщили в местном главке. Утверждается, что для мониторинга ситуации задействован вертолет Ми-8.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Уровень воды на реках превышает критическую отметку — в Непе он составляет 642 сантиметра при критическом показателе 590 сантиметра, в Нижней Тунгуске — 944 при критическом 890. Кроме того, метеорологи предупреждают, что растет уровень воды в районе села Непа, в последующие два дня он может увеличиться до 900 сантиметров при критической отметке 850. Ситуацию обсудили на региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. «Уже созданы специальные комиссии, которые оценивают ущерб от паводка. В Токме и в Подволошино они начали работу. В Преображенке подворовые обходы и уточнение ущерба начнутся, когда вода пойдет на убыль», — заверил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области