Суд в Красноярске приговорил бывшего депутата Анатолия Быкова к 11 годам колонии строгого режима за подстрекательство к убийству

Центральный районный суд Красноярска признал виновным бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова в подстрекательстве к убийству и приговорил его 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

С учетом первого приговора, вынесенного в против него в 2021 году, Быкову предстоит провести в колонии строгого режима 17 лет, заявили в прокуратуре.

Обвинение запрашивало для него 12 лет колонии. Сам Быков вину не признал и и называл свои уголовные дела политически мотивированными.

Быкова обвинили в подстрекательстве к убийству бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году. От обвинения в подстрекательстве к покушению на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского в 2004 году его освободили в связи с истечением срока давности. Суд также удовлетворил иск в пользу потерпевших в размере 10 миллионов рублей.