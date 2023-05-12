Суд в Красноярске приговорил бывшего депутата Анатолия Быкова к 11 годам колонии строгого режима за подстрекательство к убийству

Центральный районный суд Красноярска признал виновным бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова в подстрекательстве к убийству и приговорил его 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.
С учетом первого приговора, вынесенного в против него в 2021 году, Быкову предстоит провести в колонии строгого режима 17 лет, заявили в прокуратуре.
Обвинение запрашивало для него 12 лет колонии. Сам Быков вину не признал и и называл свои уголовные дела политически мотивированными.
Быкова обвинили в подстрекательстве к убийству бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году. От обвинения в подстрекательстве к покушению на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского в 2004 году его освободили в связи с истечением срока давности. Суд также удовлетворил иск в пользу потерпевших в размере 10 миллионов рублей.
Быков занимал должность депутата краевого Заксобрания в 1997-2016 годах. С 1998 по 2000-й он был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году его задержали по подозрению в организации покушения на криминального авторитета, предпринимателя Вилора Струганова. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам условно. Его отпустили в зале суда.
В мае 2020 года Анатолия Быкова задержали по обвинению в организации убийств красноярских предпринимателей Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. В сентябре 2021 года Быкова приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.