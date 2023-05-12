Суд приговорил к 9 годам колонии экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко по делу о злоупотреблению полномочиями. Также его оштрафовали на 43 млн рублей

Одинцовский городской суд Московской области приговорил к девяти годам колонии бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

«Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Максименко виновным в инкриминированных преступлениях. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 43 млн 378 тыс. рублей и лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, либо функций представителя власти, сроком на 11 лет», — сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, Максименко организовал заключение «заведомо неисполнимых» госконтрактов ФСИН и подведомственным службе ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу». Сделка на 3,6 миллиарда рублей состоялась в рамках исполнения федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы».

Затем, как утверждает СК, Максименко поспособствовал заключению «договоров субподряда с аффилированными ему коммерческими организациями», получив представителя фирм взятку на сумму 2,2 млн рублей в виде оплаты аренды дома и коммунальных услуг в дачном поселке в Одинцовском районе.

В результате, по мнению следователей, произошел срыв госпрограммы, а в эксплуатацию не были введены 19 строительных объектов, что повлекло причинение государству ущерба в размере 330 млн рублей.