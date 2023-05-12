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Против бурятской юристки возбудили уголовное дело за отказ давать показания на свою подзащитную

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отказе от дачи показаний (ст. 308 УК) против бурятской правозащитницы Надежды Низовкиной, сообщает движение «Мягкая сила».

Низовкина отказалась дать показания против своей же подзащитной Натальи Филоновой, которую обвиняют в нападении на полицейских (ст. 318 УК РФ) во время митинга против мобилизации. По версии следствия, Филонова ударила их шариковой ручкой.

Правозащитница считает, что возбуждение уголовного дела об отказе дачи показаний является «актом косвенной репрессии в отношении Филоновой», потому что сама юристка защищала интересы активистки «гласно, публично, в полном согласовании с ее линией защиты и с ее политическими убеждениями». Правозащитница также добавила, что ждет уголовных дел против себя по другим статьям.

Низовкина рассказала «Мягкой силе», что узнала о возбуждении дела от Филоновой. Правозащитница считает, что ее хотели неожиданно задержать и арестовать на весь период рассмотрения дела Филоновой.

Ранее стало известно, что приемного сына бурятской активистки Натальи Филоновой держат в детском доме без связи и отказываются возвращать семье. «Мы это расцениваем как просто взятие его в заложники для того, чтобы оказывать давление на саму обвиняемую», — объяснила Низовкин

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