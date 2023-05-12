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ПодкастОбщество

«Никто из нас не знает, постучат ли к нему на рассвете»

Александр Минкин в подкасте «Что нового?»

В свежем выпуске подкаста «Что нового?» мы поговорили о последних новостях из России. Гость эпизода — обозреватель «Новой газеты» Александр Минкин.

  • Какими с войны вернутся новые фронтовики?
  • Как власть борется с независимым искусством?
  • Перестанут ли в России отмечать 9 мая?

Смотрите в новом видео!

слушайте подкаст «Что нового?»

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