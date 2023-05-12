«Никто из нас не знает, постучат ли к нему на рассвете»

В свежем выпуске подкаста «Что нового?» мы поговорили о последних новостях из России. Гость эпизода — обозреватель «Новой газеты» Александр Минкин.
- Какими с войны вернутся новые фронтовики?
- Как власть борется с независимым искусством?
- Перестанут ли в России отмечать 9 мая?
Смотрите в новом видео!
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В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
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