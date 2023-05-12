Главный соперник Эрдогана на выборах в Турции обвинил Россию во вмешательстве в политику страны. Песков все отрицает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия не вмешивалась в президентские и парламентские выборы в Турции. Его слова передает ТАСС.

Таким образом он ответил на высказывание единого кандидата в президенты Турции от оппозиции, лидера Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу.

«Мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы, так и нужно говорить», — сказал журналистам Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия «весьма дорожит» отношениями с Турцией, потому что эта страна занимает «очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем».

Ранее Кылычдароглу обратился к гражданам России в своем твиттере. «Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом дипфейк и записями, которые вчера были разоблачены в нашей стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», — написал он.

Кылычдароглу опубликовал этот твит после того, как другой кандидат от оппозиции Муххарем Индже вышел из президентской гонки. В качестве одной из причин своего ухода он назвал фейковые фотографии и видео сексуального характера, а также сообщил, что он подвергся травле.

Также незадолго до этого нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал сторонникам видео. На нем сначала появляется Кылычдароглу и призывает всех идти на выборы, а потом кадр сменяется, и в видео появляется лидер Рабочей партии Курдистана. Таким образом Эрдоган пытался доказать связь соперника с террористической организацией. Журналисты проанализировали видео и пришли к выводу, что это фейк.

Первый тур президентских выборов пройдет 14 мая. В этот же день в стране состоятся парламентские выборы.