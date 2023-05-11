В центре Милана произошел взрыв

В центре Милана произошел мощный взрыв. Об этом сообщают издание Leggo и телеканал Sky TG24.

Пока неизвестно, что стало причиной. По данным СМИ, взорвался фургон с кислородными баллонами. Утверждается, что после этого загорелись стоящие рядом машины и мопеды. La Repubblica пишет об одном пострадавшем с ожогом руки.