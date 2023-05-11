В центре Милана произошел взрыв

Пока неизвестно, что стало причиной. По данным СМИ, взорвался фургон с кислородными баллонами. Утверждается, что после этого загорелись стоящие рядом машины и мопеды.
La Repubblica пишет об одном пострадавшем с ожогом руки.
Газета также сообщает, что на место прибыли пожарные, проводится эвакуация школы, расположенной по соседству, и медучреждения.
Очевидцы публикуют в соцсетях ролики с места происшествия, на которых виден огромный столб черного дыма.
Власти пока не комментировали произошедшее.
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