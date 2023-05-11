Суд на Камчатке назначил по 2,5 года лишения свободы двум военным, отказавшимся участвовать в войне в Украине

35-й гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском назначил по 2,5 года колонии-поселения двум военным, отказавшимся участвовать в войне в Украине. Об этом сообщает «Медиазона».

Обоих обвинили в неисполнении приказа (часть 2.1 статьи 332 УК). Максимальное наказание по этому обвинению составляет три года.

По данным карточек дел, первый военный по имени Александр Степанов отказался от исполнения приказа командира 18 января, а второй — Андрей Михайлов — отказался ехать в Украину 21 января. Суды по их делам прошли 25 апреля и 27 апреля. В чем именно выражалось их несогласие с приказами руководства, неизвестно.