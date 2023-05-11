Местные власти: Брянскую и Белгородскую области атаковали беспилотники, в Курской области под обстрел попала электроподстанция

В городе Стародуб в Брянской области беспилотник атаковал административное здание, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Сразу в трех приграничных российских регионах сообщили о ночных атаках.

По информации телеграм-канала Baza, дроны атаковали военкомат. Утверждается, что это произошло накануне вечером.

«Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти». По его информации, на объекте частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. Пострадавших нет.

В Курской области рано утром было зафиксировано пять прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района, рассказал губернатор региона Роман Старовойт. В результате было частично нарушено электроснабжение.

В Белгородской области над частным сектором сдетонировали и упали два беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.