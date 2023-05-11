Местные власти: Брянскую и Белгородскую области атаковали беспилотники, в Курской области под обстрел попала электроподстанция

Сразу в трех приграничных российских регионах сообщили о ночных атаках.
В городе Стародуб в Брянской области беспилотник атаковал административное здание, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Скриншот: Google Maps
«Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.
По информации телеграм-канала Baza, дроны атаковали военкомат. Утверждается, что это произошло накануне вечером.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти». По его информации, на объекте частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. Пострадавших нет.
В Курской области рано утром было зафиксировано пять прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района, рассказал губернатор региона Роман Старовойт. В результате было частично нарушено электроснабжение.
В Белгородской области над частным сектором сдетонировали и упали два беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены два жилых дома: выбиты окна, посечены заборы и один автомобиль», — написал Гладков. Позже ПВО сбило еще один дрон над Белгородом.
Российские военные ночью обстреляли Днепропетровскую область. В Никополе повреждены три частных дома и четыре хозяйственные постройки, обошлось без пострадавших, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.
Фото: ASTRA
Накануне вечером под обстрел попал поселок Малокатериновка Запорожского района. Об этом сообщили в ГСЧС Украины. В результате произошло возгорание пяти жилых домов, еще шесть повреждены. Пострадало пять человек, двое из которых — работники скорой помощи. Была также повреждена газовая труба.