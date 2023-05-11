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Местные власти: Брянскую и Белгородскую области атаковали беспилотники, в Курской области под обстрел попала электроподстанция

Сразу в трех приграничных российских регионах сообщили о ночных атаках.

В городе Стародуб в Брянской области беспилотник атаковал административное здание, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Скриншот: Google Maps

Скриншот: Google Maps

«Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

По информации телеграм-канала Baza, дроны атаковали военкомат. Утверждается, что это произошло накануне вечером.

ОБНОВЛЕНО (10:30 мск):

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти». По его информации, на объекте частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. Пострадавших нет.

В Курской области рано утром было зафиксировано пять прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района, рассказал губернатор региона Роман Старовойт. В результате было частично нарушено электроснабжение.

В Белгородской области над частным сектором сдетонировали и упали два беспилотника, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены два жилых дома: выбиты окна, посечены заборы и один автомобиль», — написал Гладков. Позже ПВО сбило еще один дрон над Белгородом.

Российские военные ночью обстреляли Днепропетровскую область. В Никополе повреждены три частных дома и четыре хозяйственные постройки, обошлось без пострадавших, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

Фото: ASTRA

Накануне вечером под обстрел попал поселок Малокатериновка Запорожского района. Об этом сообщили в ГСЧС Украины. В результате произошло возгорание пяти жилых домов, еще шесть повреждены. Пострадало пять человек, двое из которых — работники скорой помощи. Была также повреждена газовая труба.

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