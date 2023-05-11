Франция расследует убийство журналиста AFP в Украине по статьям о военных преступлениях

Расследование по факту гибели на востоке Украины французского журналиста Армана Сольдина начато во Франции. Оно ведется по подозрению в совершении трех военных преступлений, сообщили агентству во французской Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT). По данным источников AFP, группа французских следователей готовится выехать на место гибели Сольдина, в окрестности города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.

Расследованием занимаются сотрудники французского Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH).

Как следует из заявления PNAT, следствие ведется по факту вероятного совершения трех военных преступлений: «умышленное посягательство на жизнь и физическую или психологическую неприкосновенность лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права»; «умышленное нападение на гражданское население (…) или на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях»; «умышленная атака с осознанием того, что она приведет к случайной гибели или ранению гражданских лиц (…)».

32-летний видео-координатор, оператор AFP Арман Сольдин был убит 9 мая около 16:30. Как сообщило его агентство, в момент гибели он находился на позициях украинских военных вместе с еще четырьмя коллегами. Агентство сообщило, что обстреляли позиции из российской реактивной системы залпового огня «Град». Другие коллеги не пострадали.

Сольдин освещал войну РФ против Украины с первых дней полномасштабного вторжения.

За четыре дня до гибели, 5 мая, имя @ArmanSoldin «затегал» аккаунт, посвященный спасению животных на войне. С подписью: «Согревает сердце: французский журналист @ArmanSoldin и его команда спасли ежа из траншеи в Украине. Команда нашла ежа едва живым, дала ему немного воды и отнесла в безопасное место. Они накормили животное и дали ему восстановиться в течение нескольких дней, прежде чем выпустить его в дикую природу».