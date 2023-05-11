Франция расследует убийство журналиста AFP в Украине по статьям о военных преступлениях

Расследование по факту гибели на востоке Украины французского журналиста Армана Сольдина начато во Франции. Оно ведется по подозрению в совершении трех военных преступлений, сообщили агентству во французской Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT). По данным источников AFP, группа французских следователей готовится выехать на место гибели Сольдина, в окрестности города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.
Расследованием занимаются сотрудники французского Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH).
Как следует из заявления PNAT, следствие ведется по факту вероятного совершения трех военных преступлений: «умышленное посягательство на жизнь и физическую или психологическую неприкосновенность лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права»; «умышленное нападение на гражданское население (…) или на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях»; «умышленная атака с осознанием того, что она приведет к случайной гибели или ранению гражданских лиц (…)».
32-летний видео-координатор, оператор AFP Арман Сольдин был убит 9 мая около 16:30. Как сообщило его агентство, в момент гибели он находился на позициях украинских военных вместе с еще четырьмя коллегами. Агентство сообщило, что обстреляли позиции из российской реактивной системы залпового огня «Град». Другие коллеги не пострадали.
Сольдин освещал войну РФ против Украины с первых дней полномасштабного вторжения.
За четыре дня до гибели, 5 мая, имя @ArmanSoldin «затегал» аккаунт, посвященный спасению животных на войне. С подписью: «Согревает сердце: французский журналист @ArmanSoldin и его команда спасли ежа из траншеи в Украине. Команда нашла ежа едва живым, дала ему немного воды и отнесла в безопасное место. Они накормили животное и дали ему восстановиться в течение нескольких дней, прежде чем выпустить его в дикую природу».
1 мая сам Арман написал у себя в твиттере: «Попасть вчера под ливень из «Града» (…) — это, наверное, одно из самых страшных событий, которые я пережил после пребывания в Украине, когда ракеты разрывались менее чем в 50 метрах. Чистый ужас».
Сольдин — уже третий французский журналист из 14, погибших после начала российской полномасштабной войны при исполнении профессиональных обязанностей (всего, по данным Национального союза журналистов Украины, на этой войне убиты уже 59 сотрудников СМИ).
Гибель 55-летнего оператора телеканала Fox News, франко-ирландца Пьера Закржевски (был убит 14 марта 2022 года в селе Горенка Бучанского района вместе с украинским продюсером канала, 24-летней Александрой Кувшиновой) и гибель Фредерика Леклер-Имхоффа, репортера французского канала BFMTV (убит 30 мая 2022-го под Северодонецком) тоже расследуется во Франции по статьям о совершении военных преступлений.
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