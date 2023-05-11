RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 11 мая. Коротко 04:53, 11 мая 2023 Новая газета Европа Война России против Украины идет один год и 76 дней. За последние сутки российская «администрация» «эвакуировала» около 300 местных жителей, включая детей, с временно оккупированных территорий Запорожской области в Бердянск, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.



За последние сутки российская «администрация» «эвакуировала» около 300 местных жителей, включая детей, с временно оккупированных территорий Запорожской области в Бердянск, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. ЧВК «Вагнер» по-прежнему удерживает 85% Бахмута несмотря на недавние заявления о намерении покинуть город , пишет Politico cо ссылкой на источники в американском правительстве. По их информации, США не располагают свидетельствами того, что наемники планируют покинуть город несмотря на «театральность» Пригожина.



, пишет Politico cо ссылкой на источники в американском правительстве. По их информации, США не располагают свидетельствами того, что наемники планируют покинуть город несмотря на «театральность» Пригожина. Израиль заявил о ликвидации главы ракетной программы «Исламского джихада» Али Хасана Гали в ходе ночного обстрела жилого здания на юге Газы , пишет «Haaretz». В заявлении «Исламского джихада» отмечается, что Гали был убит вместе с двумя другими высокопоставленными руководителями организации. Их имена не уточняются.



, пишет «Haaretz». В заявлении «Исламского джихада» отмечается, что Гали был убит вместе с двумя другими высокопоставленными руководителями организации. Их имена не уточняются. Минобороны Армении заявило , военнослужащие Азербайджана окрыли артиллерийский огонь в направлении села Сотк . По их информации, были ранены двое армянских военных. Азербайджан пока не комментировал ситуацию.



. По их информации, были ранены двое армянских военных. Азербайджан пока не комментировал ситуацию. В Петербурге возбудили административное дело в отношении Малого драматического театра по подозрению в нарушении санитарно-эпидемиологических норм , пишет ТАСС. Ранее театр объявил о переносе двух спектаклей, в которых задействован актер Данила Козловский. До этого экс-сотрудник полиции Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить актера по статье о «дискредитации» ВС РФ.



, пишет ТАСС. Ранее театр объявил о переносе двух спектаклей, в которых задействован актер Данила Козловский. До этого экс-сотрудник полиции Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить актера по статье о «дискредитации» ВС РФ. Пять человек погибли в автомобиле, слетевшем с обрыва в пруд в Красноярском крае, сообщили в региональном МВД. В настоящее время личности погибших и обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в ведомстве. Читайте также Пламенеющая Россия Хроника типичной смерти типичного поселка Смолино, который выгорел дотла, но так и не дождался помощи Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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