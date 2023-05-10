Вернувшегося с войны волгоградца задержали за угрозы судье, которая приговорила его к 11 годам тюрьмы за убийство

Как сообщает издание, осенью 2022 года Мелконян решил вступиться за сестру Ануш, которая поссорилась с риелтором. Вместе с мужем сестры Арманом Смбатяном Мелконян пришел в центральный офис Сбербанка, где избил риэлтора. Спустя неделю пострадавший скончался в больнице.

В Волгограде задержали вернувшегося с войны в Украине Арсена Мелконяна, который был осужден на 11 лет за убийство риелтора, сообщает городской портал V1 со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным издания, он угрожал судье, вынесшей ему приговор.

Волгоградский суд приговорил Ануш Мелконян к пяти годам строгого режима, Армана Смбатяна — к семи годам, а Арсена Мелконяна — к 11. Спустя некоторое время после оглашения приговора Мелконян перестал участвовать в судебном процессе по выплате моральной компенсации семье пострадавшего, а на сайте суда было указано, что его местонахождение не удалось установить.

Как рассказали V1 другие участники судебного процесса, а также друзья и соседи осужденного, после оглашения приговора Мелконян отправился на войну в Украине и получил помилование. В мае 2023 года его задержали в Волгограде, при этом, по данным издания, информацию об этом тщательно скрывали. Как рассказали собеседники издания, Мелконян нашел телефонный номер судьи, позвонил ей и начал угрожать.

Позже в Следственном комитете подтвердили задержание и сообщили, что Мелконян отправлял судье смс с угрозами. Помимо этого, он угрожал убийством сотруднику одного из следственных изоляторов Волгограда, а также своей бывшей жене и несовершеннолетней дочери.

Сейчас в отношении Мелконяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как рассказал собеседник редакции, он сейчас находится в СИЗО №1.