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В Воронежской области два беспилотника атаковали военный полигон. СМИ сообщают о более 10 раненых военных

В Воронежской области сегодня утром два беспилотника атаковали военный объект. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

«В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования», — написал губернатор.

Первыми об атаке на военный объект сообщили телеграм-каналы Baza и Astra. По данным Astra, под удар попал военный полигон Погоново воинской части 11097. Источники заявили, что ранены 10 военнослужащих, а на место происшествия отправляли 10 бригад скорой помощи.

Baza утверждает, что пострадали около 14 военнослужащих. По предварительным данным, погибших нет.

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Также Astra пишет, что 9 мая был атакован военный аэродром «Балтимор» в Воронеже. Якобы неустановленная ракета появилась за несколько минут до начала парада в Москве.

«Обломки сбитой ракеты нашли вечером в лесополосе недалеко от кладбища "Никольское" в Левобережном районе Воронежа. Тип и принадлежность ракеты установить пока не удалось, найденный фрагмент оказался невзрывоопасным», — утверждает телеграм-канал.

По предварительным данным, в Воронеже нашли радиолокационную головку самонаведения неустановленной ракеты.

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