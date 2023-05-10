В Воронежской области два беспилотника атаковали военный полигон. СМИ сообщают о более 10 раненых военных

В Воронежской области сегодня утром два беспилотника атаковали военный объект. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

«В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования», — написал губернатор.

Первыми об атаке на военный объект сообщили телеграм-каналы Baza и Astra. По данным Astra, под удар попал военный полигон Погоново воинской части 11097. Источники заявили, что ранены 10 военнослужащих, а на место происшествия отправляли 10 бригад скорой помощи.

Baza утверждает, что пострадали около 14 военнослужащих. По предварительным данным, погибших нет.