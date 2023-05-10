На частный колледж в Новосибирске завели три административных дела на фоне отказа проводить «Разговоры о важном»

На частный колледж в Новосибирске завели три административных дела после отказа проводить «Разговоры о важном». Об этом изданию «Сибирь.Реалии» сообщил руководитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов.
По его словам, на колледж составили протоколы о нарушении требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса; осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли и нарушении требований к антитеррористической безопасности.
Последнее обвинение связали с «отсутствием» паспорта безопасности, которое проверяющие не взяли у собственника помещения.
«Поскольку обвинения в отсутствии "Разговоров о важном" и зиговании на парах и переменах, а также статья за отсутствие лизоблюдской поддержки войны российским КоАП не предусмотрены, нам предъявили обвинения, высосанные из пальца», — заявил Чернышов.
В апреле в «Новоколледже» прошли проверки от Минобразования после доноса жителя города Дмитрия Демина о якобы «пропаганде поражения России в СВО», которую якобы проводит директор учебного заведения Сергей Чернышов.
«Появляется какой-то дурачок-активист, который бегает и везде кричит, что мы тут "пропагандируем поражение России в СВО". Вместо того, чтобы просто послать его в жопу, где и должны пребывать подобные сумасшедшие, прокуратура собирает десятки чиновников, целый вице-губернатор проводит специальные совещания, все морщат лбы, ищут правонарушения и находят какой-то абсурд, который и обсуждать всерьез не хочется», — прокомментировал Чернышов.