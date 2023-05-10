На частный колледж в Новосибирске завели три административных дела на фоне отказа проводить «Разговоры о важном»

На частный колледж в Новосибирске завели три административных дела после отказа проводить «Разговоры о важном». Об этом изданию «Сибирь.Реалии» сообщил руководитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов.

По его словам, на колледж составили протоколы о нарушении требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса; осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли и нарушении требований к антитеррористической безопасности.

Последнее обвинение связали с «отсутствием» паспорта безопасности, которое проверяющие не взяли у собственника помещения.

«Поскольку обвинения в отсутствии "Разговоров о важном" и зиговании на парах и переменах, а также статья за отсутствие лизоблюдской поддержки войны российским КоАП не предусмотрены, нам предъявили обвинения, высосанные из пальца», — заявил Чернышов.