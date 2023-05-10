Главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутсвие маркировки «иноагента» на посте во «Вконтакте»

Басманный районный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова за отсутствие маркировки «иноагента» (ч. 4 ст. 19.34 КоАП) на посте во «Вконтакте». Об этом сообщил адвокат Мартынова Ильнур Шарапов.

Согласно протоколу, который есть в распоряжении редакции, причиной штрафа стал репост, в котором Мартынов прокомментировал высказывание своего однокурсника. Тот написал, что «на месте товарища майора» отправил Мартынова «куда-нибудь на строгий режим, где тяжелая работа на свежем воздухе, а из развлечений только зоновский клуб с шахматами и библиотека с школьной классикой». Мартынов на это ответил: «А о чем мечтают ваши однокурсники?»