«Агентство»: на параде Победы Путин сидел рядом с бывшими чекистами, не воевавшими на фронте

На параде Победы Владимир Путин сидел рядом с двумя ветеранами, однако ни один из них не воевал против фашистских войск, заметило «Агентство».
Издание пишет, что справа от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин. В 1942 году он записался в армию добровольцем, но на фронт так и не попал. В 1944 году его в составе НКВД отправили во Львовскую область «выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины».
Слева от президента сидел Геннадий Зайцев, который родился в 1934 году и не участвовал в Великой Отечественной войне. В 1953 году, пишет «Агентство», его призвали на военную службу, после окончания срочной службы он остался в армии, а в 1959 году начал служить в КГБ.
В 1968 году Зайцев участвовал во вводе советских войск в Чехословакию для подавления антисоветских протестов и «Пражской весны». Он руководил группой 7-го Управления КГБ СССР в операции «Дунай», как назывался ввод войск в Чехословакию. В 70-х Зайцев возглавил созданную Юрием Андроповым антитеррористическую группу «Альфа».
Вчера в Москве на Красной площади состоялся парад по случаю 78-й годовщины Победы. Воздушной части парада не было.