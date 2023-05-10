«Агентство»: на параде Победы Путин сидел рядом с бывшими чекистами, не воевавшими на фронте

На параде Победы Владимир Путин сидел рядом с двумя ветеранами, однако ни один из них не воевал против фашистских войск, заметило «Агентство».

Издание пишет, что справа от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин. В 1942 году он записался в армию добровольцем, но на фронт так и не попал. В 1944 году его в составе НКВД отправили во Львовскую область «выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины».