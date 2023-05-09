Журналист AFP Арман Солдин погиб во время обстрела возле города Часов Яр под Бахмутом

Видеожурналист Agence France-Presse (AFP) Арман Солдин погиб во время обстрела возле города Часов Яр под Бахмутом. Об этом сообщает само агентство.

32-летний Солдин работал видеокоординатором AFP по Украине. Он вместе с командой и группой украинских военных попал под обстрел из ракет «Град» около 16:30 по Киеву. Ракета упала недалеко от того места, где лежал журналист. Другие члены команды не пострадали.

«Его смерть — это ужасное напоминание о рисках и опасностях, с которыми ежедневно сталкиваются журналисты, освещающие конфликт в Украине», — сказал председатель AFP Фабрис Фрайс.

5 мая украинская организация UAnimals, которая занимается защитой животных, опубликовала видео , на котором Арман Солдин вместе со своими коллегами нашел в окопе ослабленного ежа и спас его от гибели.

Во вторник «Суспильне» сообщило со ссылкой на главу городской военной администрации Часового Яра Сергея Чауса, что российские военные обстреляли город. По его словам, в результате обстрела погиб мужчина.

По данным украинского «Института массовой информации», Арман Солдин стал 57-м работником медиа, ставшим жертвой агрессии РФ в Украине, и десятым журналистом, погибшим во время выполнения профессиональной деятельности.

Солдин родился в Сараево и имел гражданство Франции. В 2015 году он начал стажироваться в AFP в Риме, а затем перешел в лондонское бюро. Видеожурналист прибыл в Украину через день после начала полномасштабного российского вторжения. С тех пор он жил в Украине, руководил командой и регулярно работал на передовой на востоке и юге страны.

В конце апреля под обстрел в Херсоне попала съемочная группа La Repubblica. Корреспондент газеты Коррадо Зунино получил ранения, украинский фиксер Богдан Битик погиб. Представитель ОК «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что у Битика не было аккредитации ВСУ, а группа не получила разрешение на работу в «красной» зоне.