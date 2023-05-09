Писательницу Линор Горалик исключили из программы эстонского литературного фестиваля из-за протеста украинских участниц

Писательница Линор Горалик не будет выступать на литературном фестивале Prima Vista в городе Тарту из-за протеста украинских поэтесс Анны Грувер и Олены Гусейновой, сообщает эстонский телеканал ERR.

Председатель правления фестиваля Криста Ару объяснила исключение Горалик «необходимостью снизить градус напряжения среди иностранных гостей». Решение было принято 8 мая — в день открытия фестиваля. Сама Горалик, которая должна была быть хедлайнером русскоязычной программы, успела приехать в Тарту.

Гусейнова считает, что Горалик не может участвовать в фестивале, потому что «невозможно обсуждать проблемы, связанные с русской культурой», когда «в Украине совершаются преступления российских военных».

Также украинская поэтесса раскритиковала «ROAR — Вестник оппозиционной русскоязычной культуры», главным редактором которого является Горалик. По мнению украинской поэтессы, сотрудники журнала «защищают ”русскоязычных” и «узаконивают их журнал с несколькими украинскими фамилиями», а также «не хотят поражения для своей страны», а гражданство Израиля Горалик «является своего рода щитом для российских участников» издания.

Несмотря на то, что Горалик не будет на фестивале, в Тарту все равно пройдет ее встреча с читателями.

Линор Горалик родилась в Днепре. Ее родители уехали в Израиль, где она окончила университет. Затем Горалик переехала в Москву, где работала приглашенным преподавателем, и прожила там до 2014 года, пока снова не вернулась в Израиль. После начала войны в Украине писательница запустила журнал про антивоенное искусство «ROAR — Вестник оппозиционной русскоязычной культуры». Летом Роскомнадзор заблокировал сайт издания.