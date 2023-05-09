Гражданин России погиб в секторе Газа при обстреле со стороны Израиля

Гражданин России Джамал Абу Хасван погиб при обстреле армии обороны Израиля в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.

Сосед и друг погибшего, гражданин России Муавия Якоб утверждает, что «ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван, что привело к его гибели вместе с женой и с сыном».

В секторе Газа Абу Хасван возглавлял медучреждение, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.

По данным палестинских властей, всего в ходе обстрелов погибли 12 человек, еще 20 получили ранения.

Армия обороны Израиля отчиталась об убийстве трех лидеров палестинской группировки «Исламский джихад» на территории сектора Газа, которые, по данным ЦАХАЛ, ответственны за стрельбу по территории Израиля и теракты. Убитые — Халиль аль-Бахитини, командир северного района сектора Газа; Тарик Аз ад-Дин, ответственный за операции «ИД» в секторе Газы; Джихад Ханэм, секретарь «ИД».

ЦАХАЛ также сообщил об атаке десяти объектов по производству оружия и воинским частям «Исламского джихада». Операцию назвали «Щит и стрела». Кроме того, удары нанесены по шести военным базам группировки, большую часть из которых, как утверждает израильская армия, использовали как склады боеприпасов и материально-техническую инфраструктуру.