В Техасе машина въехала в людей, стоявших на автобусной остановке около центра для бездомных. 7 человек погибли

В городе Браунсвилл в американском штате Техас машина въехала в людей, стоявших на автобусной остановке около центра для бездомных Ozanam Center. 7 человек погибли, еще 6 получили ранения, передает ABC News.

В полиции сообщили, что подозреваемый в наезде на людей находится в госпитале под постоянным контролем правоохранительных органов. В настоящее время проводятся тесты на наличие алкоголя или наркотических средств в крови мужчины.

Неизвестно, была ли авария преднамеренной.

Вечером 6 мая восемь человек погибли и еще 7 пострадали в результате стрельбы, которую открыл мужчина в торговом центре Allen Premium в городе Аллен (Техас) недалеко от Далласа. Сотрудник полиции убил нападавшего.