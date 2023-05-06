Взорвали Прилепина, Кадыров сменит Пригожина, дроны в Кремле, Беркович

- Беспилотники атакуют Кремль.
- Утром в субботу взорван автомобиль Захара Прилепина. По всей России происходят массовые диверсии и атаки дронов.
- Евгений Пригожин заявляет, что выведет ЧВК «Вагнера» из Бахмута до 10 мая из-за нехватки боеприпасов.
- Российские власти возбудили уголовное дело об «оправдании терроризма» против режисера Евгении Беркович и автора пьесы «Финист Ясный Сокол» Светланы Петрийчук.
Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.
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