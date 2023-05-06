logo
Ужасные новостиПолитика

Взорвали Прилепина, Кадыров сменит Пригожина, дроны в Кремле, Беркович

«Ужасные новости» с Кириллом Мартыновым

  • Беспилотники атакуют Кремль.
  • Утром в субботу взорван автомобиль Захара Прилепина. По всей России происходят массовые диверсии и атаки дронов.
  • Евгений Пригожин заявляет, что выведет ЧВК «Вагнера» из Бахмута до 10 мая из-за нехватки боеприпасов.
  • Российские власти возбудили уголовное дело об «оправдании терроризма» против режисера Евгении Беркович и автора пьесы «Финист Ясный Сокол» Светланы Петрийчук.

Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya