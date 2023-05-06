В Ейске мужчина подорвал себя в заблокированной машине

В Ейске мужчина заблокировал автомобиль, в котором он находился, и совершил самоподрыв. Об этом сообщил мэр города Роман Бублик.

По словам Бублика, мужчина находился «в неадекватном состоянии». Никто кроме него не пострадал. В настоящее время на месте работают медики, экстренные службы, психологи, МЧС, сотрудники МВД и ФСБ.

На видео, распространившемся в соцсетях, можно увидеть, что автомобиль взорвался в тот момент, когда к нему начали подбегать сотрудники ОМОН.

Телеграм-каналы SHOT и Mash сообщили, что сотрудники ГИБДД остановили «Ниву» для проверки документов. Как утверждает Mash, 34-летний местный житель по имени Роман отказался предоставлять документы и заявил, что если его не отпустят, он активирует СВУ, находящееся в машине. Когда приехали сотрудники ОМОН, Роман совершил самоподрыв. Он скончался на месте.