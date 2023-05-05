Журналисты подтвердили имена 22 тысяч российских военных, погибших в Украине

Журналисты «Медиазоны» и Русской службы «Би-би-си» подтвердили по открытым источникам имена 22 055 военных, погибших за время вторжения в Украину. 2 057 человек из них — мобилизованные.

За последние две недели стало известно о гибле 2 367 человек. Отмечается, что большая часть погибших, обнаруженных с публикации предыдущей сводки 7 апреля — это погибшие в Бахмуте бойцы «ЧВК Вагнера». Среди них есть как обычные наемники, так и заключенные, которых часто хоронят тайно.

Журналисты обращают внимание, что потери в других родах войск «почти незаметны». Тем не менее им удалось подтвердить гибель еще девяти офицеров со званием подполковника и выше. Один случай спорный: Роман Романенко из Астраханской области был подполковником полиции в отставке, но в армии он был вероятнее всего на офицерской должности.

Полученное число не отражает реальные потери, так как проверяются только публичные сообщения о гибели, отмечают журналисты. Материал с подтвержденными именами обновляется каждые две недели.