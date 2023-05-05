ВОЗ отменил статус пандемии для COVID-19

Глава организации Тедрос Гебреисус во время своего выступления на брифинге заявил, что COVID-19 больше не является «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения». Также он рассказал, что, по оценке организации, за время пандемии от коронавируса погибли 20 млн человек, а число выявленных случаев заражения достигло 765,2 млн.

ВОЗ объявила пандемию COVID-19 11 марта 2020 года. По данным Росстата, за 2020 год в России умерло от коронавирусной инфекции как минимум 162 тыс человек, а в 2021 — 517 тыс. В 2022 году Росстат перестал публиковать статистику. Избыточная смертность сделала Россию одной из самых пострадавших стран. Ограничения снизили поток туризма и затормозили экономику.

Впоследствии российские власти использовали запрет на проведение мероприятий во время пандемии как предлог для штрафов во время митингов и пикетов. Мэрия Москвы обещала, что отменит запрет на публичные мероприятия, когда ВОЗ объявит о конце пандемии.