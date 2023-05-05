Российские хакеры атаковали сайт Сената Франции

Сайт Сената Франции перестал работать после кибератаки российских хакеров. Ответственность на себя взяла группа NoName 057(16). Об этом они написали в своем телеграм-канале.

Сайт Сената перестал работать утром и все еще недоступен для посещения — при попытке зайти появляется либо «ошибка 500», либо страница провайдера.

Хакеры сообщили, что решили атаковать сайт, потому Франция собирается выделить Украине новый пакет помощи, который может включать вооружение. Также группу возмутили высказывания главы французского МИД Катрин Колонны, которая «хвастается тем, что власти ее страны тратят деньги своих налогоплательщиков на оружие для бандеровцев».

Также хакеры атаковали сайты Национального французского института труда, занятости и профессионального обучения, Национального центра космических исследований Франции и французской оборонной компании Naval Group, которая занимается строительством военных кораблей.