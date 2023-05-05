Осужденного по делу о «дискредитации» Алексея Москалева этапировали в Тульскую область

Алексея Москалева, приговоренного к двум годам колонии по делу о «дискредитации» ВС РФ, перевели в СИЗО в Тульской области. Об этом сообщается в телеграм-канале, созданном в поддержку его дочери Маши.

С начала апреля не было известно о местоположении Москалева — его поймали в Беларуси после побега из-под домашнего ареста перед приговором. Только 3 мая адвокат Владимир Билиенко, представляющий интересы Москалева, сообщил, что его подзащитный нашелся в СИЗО-1 Смоленска.

По словам Москалева, во время задержания его сильно избили руками и ногами по груди и спине, отбили мышцу на правой ноге, а также нанесли несколько ударов по голове, в том числе били головой об стену. Москалев также уточнил, что перед задержанием у него не было с собой телефона, по которому его могли отследить силовики.

Евремовский межрайонный суд Тульской области вынес приговор Москалеву 28 марта. Его признали виновным в «дискредитации» российской армии (ст. 280.3 УК).

После задержания Москалева в начале марта его дочь Машу, нарисовавшую антивоенный рисунок в школе, отправили в детский приют. Сейчас девочку отдали родной матери. 20 апреля женщина сказала адвокату Билиенко по телефону, что «у Маши все отлично», а после обеда они едут отдыхать в Крым.