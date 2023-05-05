«Наполи» стал чемпионом Италии по футболу впервые со времен Марадоны

«Наполи» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Удинезе» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем турнира впервые за 30 лет.

Клуб стал чемпионом Италии в третий раз. Ранее он дважды выигрывал (1986/87, 1989/90), когда за команду выступал аргентинец Диего Марадона. «Наполи» также шестикратный обладатель Кубка Италии.