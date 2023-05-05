«Наполи» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Удинезе» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем турнира впервые за 30 лет.
Клуб стал чемпионом Италии в третий раз. Ранее он дважды выигрывал (1986/87, 1989/90), когда за команду выступал аргентинец Диего Марадона. «Наполи» также шестикратный обладатель Кубка Италии.
До «Наполи» за четыре сезона титул чемпиона Италии выигрывали «Ювентус», «Интер», «Милан».
Тренерует неаполитанцев Лучано Спаллетти, который с 2009 по 2014 год был тренером петербургского «Зенита».
В июне 2015-го ТАСС писал со ссылкой на источник, что «Зенит» только завершил все выплаты по контракту отстраненному от работы в 2014 году Спаллетти. Клуб выплатил тренеру около 4 млн евро с момента его ухода из команды.
За «Наполи» выступает грузинский игрок Хвича Кварацхелия, который ранее играл за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».