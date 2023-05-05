«Я жду, чтобы меня убили или посадили»

24 марта 2023 года владыку Виктора Пивоварова оштрафовали на 40 000 рублей. Славянский городской суд Краснодарского края посчитал, что одна из проповедей священника «дискредитирует» российскую армию. Почему священник не боится открыто критиковать российскую агрессию в Украине? Репортаж «Новой газеты Европа» из Славянска-на-Кубани.

Архиепископ Виктор «Она была на службе и слышала мою проповедь. И даже не смогла до конца дослушать ее. Взорвал сатанинский дух. Выбегает и на ходу говорит: ваша проповедь — политическая, и вас ждут большие проблемы», — рассказывает архиепископ Славянский и Южно-Российский Российской православной церкви (РосПЦ) Виктор Пивоваров. Он родился в 1937 году на Алтае. Отец священника, по его словам, погиб в первый год войны, мать воспитывала четырех детей одна.

«Дело в том, что я с детства ненавидел большевизм. Я видел, как чекисты-большевики издевались над моей матерью. Я дал клятву отомстить большевизму», — говорит владыка Виктор.

После войны он окончил семилетнюю школу и поступил в техникум. В 1951 году в семье на положении квартиранта поселился катакомбник, и это навсегда изменило жизнь Пивоварова. Катакомбниками с СССР в совокупности называли тех представителей церкви, которые не признавали советскую власть и вели нелегальные службы.



В 1963 году Виктор Пивоваров поступил в Московскую духовную академию, но позже был отчислен с последнего курса из-за оппозиционной деятельности. До распада СССР он нелегально проповедовал, занимался ремонтом храмов и иконостасов. После — рукоположен в сан священника Русской православной церкви за границей, в 2006-м получил титул архиепископа Российской православной церкви.

Архиепископ Виктор. Скриншот

Свято-Покровско-Тихоновский храм Славянск-на-Кубани находится в полутора часах езды на машине от Краснодара. Свято-Покровский храм, в котором служит владыка-антикоммунист Виктор, расположен на улице Юных коммунаров. — Архиепископ Виктор — человек старой закалки, таких сейчас почти нет… — Богослов. Милосердный. Истинный пастырь…

— Здесь нет таксы: молитва столько-то стоит, свечка столько-то… По совести. Пожертвовал или не пожертвовал — тебе никто слова не скажет…

Так говорят прихожане. Постоянных посетителей у храма около сотни. Прихожанку, которая устроила скандал и донесла в полицию, здесь ни до, ни после не видели. По словам помощника архиепископа, владыкой Виктором интересовались и раньше из-за его высказываний об аннексии Крыма и службе за рубежом. «Владыка Виктор всю свою жизнь посвятил борьбе. У людей какая-то прелесть складывается, что нужно молиться, тогда тебя Бог спасет. Не спасет Бог, если ты дел не имеешь, если ты любви не имеешь, если ты видишь, как творится зло… если ты это не обличаешь это, не борешься, то ты не христианин», — рассказывает помощник архиепископа иеромонах Иона.

Иеромонах Иона, помощник владыки Виктора. Скриншот

Война «В храм пришел сотрудник полиции составлять протокол по ее доносу. Был штраф в 40 000 рублей за высказывания против действий Путина, которые он сейчас производит в Украине», — рассказывает иеромонах Иона. Деньги на штраф помогли собрать прихожане. По словам отца Виктора, некоторые полицейские и сотрудники администрации молчаливо солидарны с ним и посещают его службу, но в открытую не поддерживают. «Если стоят танки под окнами нашими, чужие, значит, мы воюем с врагом-интервентом. Но если наши танки стоят в соседнем государстве, захватническую войну ведут, то это проклятая война — и богом и людьми», — говорит владыка Виктор.

Свято-Покровско-Тихоновский храм. Скриншот



Архиепископ много лет занимался толкованием Апокалипсиса. По его словам, надвигается ядерная война, и он не боится последствий своих высказываний.