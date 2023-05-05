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Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Россией

Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Россией. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на Госпогранкомитет республики.

«Это в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией. На шести основных направлениях работает этот контроль. Это только на въезд», — заявили изданию в ведомстве.

«Зеркало» пишет, что у въезжающих проверяют паспорта. На какой срок установлены ограничения, неизвестно. «До особого распоряжения», — сообщили в Госпогранкомитете. Что стало причиной усиления контроля за границей также не уточняется.

Официальные структуры России ситуацию пока не комментировали.

В ряде белорусских телеграм каналов ранее писали о больших очередях на русско-белорусской границе.

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