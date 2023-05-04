Жителя Казахстана приговорили к 13 годам колонии строгого режима за попытку поджога военкомата в Омске

Жителя Казахстана Ансагана Молдахметова приговорили к 13 годам колонии строгого режима за попытку поджога военкомата в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя УФСБ России по Омской области.

По версии следствия, Молдахметов и его знакомый по заданию анонимного пользователя из телеграма за вознаграждение в 6 млн тенге (около 1 млн рублей) якобы бросили самодельные бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата в Омске и скрылись. Их целью, по мнению обвинения, была попытка «дестабилизации деятельности органов власти и срыва призывной кампании по набору добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине».

Позже житель Казахстана был задержан, а его «сообщник» был объявлен в международный розыск. Сообщается, что из 13 лет, к которым был приговорен Молдахметов, в тюрьме он проведет первые три года.