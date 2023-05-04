Вернувшийся с войны в Украине житель Тувы получил условный срок за стрельбу в человека

Вернувшийся с войны в Украине житель Тувы Чингис Хомушку получил условный срок за стрельбу в человека. Об этом сообщает «Тайга.Инфо».

Как пишет издание со ссылкой на решение Абаканского гарнизонного суда, в отношении Хомушку возбудили уголовное дело по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.

Согласно материалам дела, 27 сентября прошлого года младший сержант дважды выстрелил резиновыми пулями в одного из охранников бара в Кызыле после потасовки. Один из выстрелов попал ему в голову, после чего он был госпитализирован.

Хомушку приговорили к 3,5 года колонии условно. Одним из аргументов такого решения стало участие сержанта в войне на территории Украины, несмотря на его отрицательную служебную характеристику, в которой говорилось об «отсутствии боевого опыта». К смягчающим обстоятельствам было отнесено то, что у Хомушку двое детей, а его жена имеет «значительные кредитные обязательства».

Суд также оставил без рассмотрения иск жертвы о возмещении имущественного ущерба и морального вреда.