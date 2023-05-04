Главу «Центра Т» Яна Дворкина оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о «пропаганде» ЛГБТ

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей главу инициативной группы помощи трансгендерным и небинарным людям «Центр Т» Яна Дворкина по статье о «пропаганде» ЛГБТ (ч. 3 ст. 6.21 КоАП), сообщается в телеграм-канале центра.

Сам Дворкин не признал вину и попросил прекратить административное дело. Также он отметил, что считает «бесчеловечным» то, что государство «делает законным дискриминацию целой социальной группы населения, которая составляет около 14 миллионов граждан России».

«Я никогда не навязывал другим, какими они должны быть и что им делать. Я глубоко уважаю свободу каждого человека быть собой», — сказал глава центра на суде.

О протоколе стало известно 21 марта, когда Дворкина вызвали в отдел полиции. Поводом для дела стал комментарий Дворкина на заявления депутата Госдумы Виталия Милонова, что все уехавшие из России — «активные гомосексуалисты». Дворкин предположил, что в России остались «пассивные гомосексуалисты» — «без партнеров и секса».

Протокол на Дворкина составили после сообщения сотрудников органов опеки, которые сопровождают семью активиста, так как он взял под опеку ребенка с инвалидностью. Как рассказал «Радио Свобода» сам глава центра, у них не было претензий до тех пор, пока он не начал публично высказываться о правах небинарных и трансгендерных людей, и не заключил брак со своим партнером.

«Центр Т» — инициативная группа, которая помогает трансгендерным и небинарным людям: предоставляет психологическую и юридическую консультацию, проводит сборы средств людям в кризисной ситуации.