RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 4 мая. Коротко 04:58, 4 мая 2023 Новая газета Европа Война России против Украины идет один год и 69 дней. На Ильском нефтеперерабатывающем заводе загорелся резервуар, площадь пожара составила 400 кв. м. К утру губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о ликвидации пожара. По информации ТАСС, его причиной стало падение беспилотника. Кроме того, в Ростовской области беспилотник врезался в строящиеся конструкции Новошахтинского завода нефтепродуктов, после чего взорвался. Горение удалось ликвидировать силами служб предприятия, заявил губернатор региона Василий Голубев. Он уточнил, что «ущерб сооружениям нанесен незначительный». Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района. По его словам, один человек пострадал. Несколько домов повреждены, энергоснабжение нарушено. Российская армия ночью запустила по территории Украины 24 дрона-камикадзе типа Shahed-136/131, 18 из них были уничтожены, заявили Воздушные силы ВСУ. По их данным, запуск дронов осуществлялся из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря. Оперативное командование «Юг» передает, что по Одессе за ночь запустили 15 дронов Shahed, из них уничтожено 12. Однако три дрона попали по общежитиям одного из учебных заведений города. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Отмечается, что на хвостовиках дронов было написано: «за Москву» и «за Кремль». Киевская городская военная администрация сообщает, что все российские дроны и ракеты, летевшие на столицу, успешно сбиты. Атака дронов на кремлевскую резиденцию президента, вероятно, была инсценировкой России, организованной для того, чтобы показать близость войны для российской внутренней аудитории и создать условия для более широкой социальной мобилизации, считают в американском Институте изучения войны (ISW). Госинспекция ядерного регулирования Украины по итогам еженедельного совещания с кризисным центром (IEC) МАГАТЭ заявила, что российские войска разместили военную технику, оружие и взрывчатку в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ЗАЭС. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ст. 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) после нападения на консульство России в городе Мариехамне, расположенном на принадлежащих Финляндии Аландских островах. Ранее МИД РФ заявил, что группа лиц бросила взрывное шумовое устройство, а также иные предметы на территорию консульства, в результате чего зданию нанесен материальный ущерб. "Действия злоумышленников представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии», — сказали в МИД. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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