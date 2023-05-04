Bloomberg: в очередной пакет санкций ЕС намерен включить механизм предотвращения обхода антироссийских санкций через третьи страны

В очередной пакет санкций Европейский Союз намерен включить механизм предотвращения обхода антироссийских санкций через третьи страны. Об этом сообщает Bloomberg.



Ожидается, что новый пакет — 11 по счету с начала полномасштабного вторжения в России в Украину — будет принят до майского саммита G7 в Хиросиме 19–21 мая.

Предлагаемый механизм позволит государствам-членам создавать два списка — один из третьих стран, замеченных в нарушении санкционного режима, а другой — из запрещенных товаров. Решения о том, какие страны и товары включить в список, будут приниматься государствами-членами единогласно. Включение Китая в список стран не ожидается, однако другие соседи России и страны Средней Азии могут оказаться в нем с большей вероятностью.

Помимо этих предложений, ЕС намерен расширить существующие запреты на импорт высокотехнологичных технологий и товаров, используемый Россией в войне с Украиной. Также будет серьезно усилен запрет на транзит через Россию.

Ожидается, что в санкционные списки будут также внесены еще десятки физических и юридических лиц, однако включение в нее «Росатома» и запрет на импорт ядерного топлива вряд ли попадут в новый пакет санкций из-за отсутствия консенсуса среди стран-членов ЕС, пишет издание.

ЕС также рассматривает возможность включения в санкционный список ряда лиц, связанных с делом заключенного в тюрьму российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.