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В конце 2022 года доля «экстремально длинных» ипотечных кредитов сроком на 30 лет составила 40% — ЦБ

По итогам четвертого квартала 2022 года доля выданных ипотечных кредитов сроком на 30 лет составила 40%. Об этом сообщается в докладе Центрального банка.

По данным регулятора, годом ранее доля таких кредитов не превышала 20%. «Распространение экстремально длинных кредитов может нести риски», — говорится в пресс-релизе Банка России.

По 41% ипотечным займам за отчетный период плановый срок погашения приходится на момент, когда возраст созаемщиков достигнет 65 лет. Годом в конце 2021 года этот параметр составлял 24%.

Среднее количество кредитов у заемщиков, получивших новый необеспеченный потребительский кредит, достигло максимума за последние три года и составило 2,7 единицы. Средний общий долг стал рекордно высоким с конца 2019 года, достигнув отметки в 840 тысяч рублей, говорится в отчете.

Клиентская база микрофинансовых организаций (МФО) растет быстрее, чем у банков: в начале 2020 года на одного заемщика МФО приходилось 17 клиентов банков (2,2 и 36 млн человек соответственно). К началу 2023 года данное соотношение снизилось до 10 клиентов (4,0 и 38,5 млн человек). Средний долг заемщиков микрофинансовых организаций за год вырос на 15%, до 40,5 тысяч рублей.

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