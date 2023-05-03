В Ереване задержали подростка, обвиняемого в России в «подготовке нападения» на школу

Полицейские в Ереване задержали подростка Ярослава Иноземцева, обвиняемого в России в «подготовке нападения» на школу. Об этом сообщает SOTA.

Донос о местоположении 17-летнего Иноземцева написал его отец, добивающийся возвращения к нему супруги.

Как сообщает издание со ссылкой на мать Иноземцева, он по совету адвоката «Армянской Хельсинкской группы» написал заявление на предоставление политического убежища. На данный момент Иноземцев задержан на 72 часа, после чего его ожидает суд по возможной экстрадиции.

Как пишет «Дозор Волгограда», адвокатами предпринимаются попытки наладить коммуникацию с властями по дипломатическим линиям, чтобы предотвратить передачу подростка российским властям.