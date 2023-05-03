В Ереване задержали подростка, обвиняемого в России в «подготовке нападения» на школу

Полицейские в Ереване задержали подростка Ярослава Иноземцева, обвиняемого в России в «подготовке нападения» на школу. Об этом сообщает SOTA.
Донос о местоположении 17-летнего Иноземцева написал его отец, добивающийся возвращения к нему супруги.
Как сообщает издание со ссылкой на мать Иноземцева, он по совету адвоката «Армянской Хельсинкской группы» написал заявление на предоставление политического убежища. На данный момент Иноземцев задержан на 72 часа, после чего его ожидает суд по возможной экстрадиции.
Как пишет «Дозор Волгограда», адвокатами предпринимаются попытки наладить коммуникацию с властями по дипломатическим линиям, чтобы предотвратить передачу подростка российским властям.
Полиция Еревана отпустила Иноземцева, которого утром задержала по требованию российской ФСБ, пишет SOTA. Его мать рассказала изданию, что процессуальный статус сына пока неизвестен, однако полицейские заверили, что «все будет хорошо».
В июле 2022 года Иноземцева признали виновным в покушении на совершение террористического акта, незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств. Ему назначили принудительное психиатрическое лечение.
Как пишет SOTA, после утверждения приговора на апелляции подросток вместе с материю бежал из России. В Ереване Иноземцев с матерью при содействии правозащитников ожидал получения визы в Европу.
«Я был обычным подростком с обычными увлечениями. Сделать меня террористом решили из-за моих антиправительственных и антипутинских постов в соцсетях», — говорил Иноземцев в ролике об отъезде.