Сайт «Движения сознательных отказчиков от военной службы» заблокировали по решению суда за «дискредитацию» российской армии

Иск направила 231-я военная прокуратура гарнизона столицы. Экспертиза пришла к выводу, что на сайте движения распространялась информация, которая «дискредитировала» ВС РФ и оправдывала уклонение от военной службы.

Савеловский районный суд Москвы заблокировал сайт «Движения сознательных отказчиков от военной службы», сообщается в телеграм-канале самого движения.

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В октябре 2022 года платформа Tilda удалила сайт движения без объяснения причин. Незадолго до этого администрация «ВКонтакте» уведомила администраторов группы движения о блокировке сообщества по требованию Генпрокуратуры. Как считают в ведомстве, в группе размещались «фейки» об армии.

С 2014 года «Движение сознательных отказчиков» помогает законно освобождаться от призыва на военную службу. Сотрудники движения разрабатывают юридические памятки, а также оказывают психологическую и юридическую помощь.