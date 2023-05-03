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Документалиста Сергея Ерженкова приговорили к восьми месяцам ограничения свободы за надпись на памятнике Ленину «Путин zаебал, уходи»

Мировой суд Касимовского района Рязанской области приговорил к восьми месяцам ограничения свободы режиссера-документалиста Сергея Ерженкова и активиста Сергея Скореева по делу о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК), сообщает «Сота».

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Согласно решению суда, Ерженкову и Скорееву нельзя выезжать из Касимова и менять место жительства в течение восьми месяцев.

По версии следствия, в апреле 2022 года они нанесли надпись «Путин zаебал, уходи» на памятник Ленину в городе Касимов. Обвинение считает, что Ерженков и Скореев провели эту акцию из-за «политической ненависти» — они хотели, чтобы надпись вызвала «негативный резонанс». Также по версии обвинения, они оскорбили президента России Владимира Путина и осудили войну в Украине.

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Сам Ерженков сообщил в эфире «Ходорковский Live», что его задержали 5 марта, на следующий день после акции. Он утверждает, что снимал, как активисты наносили надпись. После задержания режиссер сообщал о пытках: его несколько часов держали в наручниках и избивали.

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