Что произошло за ночь 3 мая. Коротко

- Война России против Украины идет один год и 68 дней. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская оборонно-промышленная база (ОПК) наращивает производство высокоточных ракет для ударов по территории Украины, пишет американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики предполагают, что так Шойгу пытается отвести обвинения в том, что Минобороны не может обеспечить российские войска достаточным количеством боеприпасов.
- В поселке Волна рядом с Таманью в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Baza и Z-телеграм-канал «Кирилл Федоров» утверждают, что причина пожара — атака украинского беспилотника.
- В Запорожье и Днепре ночью прогремели взрывы, сообщает «Суспильне». По словам председателя Общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука, в Днепре сработала система ПВО, а в Запорожье, по предварительным данным, есть попадания ракет С-300.
- Киев ночью подвергся атаке иранскими БПЛА Shahed, заявили в местной администрации. Командование Воздушных сил Украины сообщило, что в ночной атаке участвовало 26 дронов, 21 из них был сбит.
- США сегодня объявят о новом пакете военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов, пишет Reuters со ссылкой на источники. В новую поставку будет включена ракета малой дальности воздушного базирования.
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