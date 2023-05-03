RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 3 мая. Коротко прямо сейчас Новая газета Европа Война России против Украины идет один год и 68 дней. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская оборонно-промышленная база (ОПК) наращивает производство высокоточных ракет для ударов по территории Украины , пишет американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики предполагают, что так Шойгу пытается отвести обвинения в том, что Минобороны не может обеспечить российские войска достаточным количеством боеприпасов.

, пишет американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики предполагают, что так Шойгу пытается отвести обвинения в том, что Минобороны не может обеспечить российские войска достаточным количеством боеприпасов. В поселке Волна рядом с Таманью в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами , сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Baza и Z-телеграм-канал «Кирилл Федоров» утверждают, что причина пожара — атака украинского беспилотника.

, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Baza и Z-телеграм-канал «Кирилл Федоров» утверждают, что причина пожара — атака украинского беспилотника. В Запорожье и Днепре ночью прогремели взрывы , сообщает «Суспильне». По словам председателя Общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука, в Днепре сработала система ПВО, а в Запорожье, по предварительным данным, есть попадания ракет С-300.

, сообщает «Суспильне». По словам председателя Общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука, в Днепре сработала система ПВО, а в Запорожье, по предварительным данным, есть попадания ракет С-300. Киев ночью подвергся атаке иранскими БПЛА Shahed , заявили в местной администрации. Командование Воздушных сил Украины сообщило, что в ночной атаке участвовало 26 дронов, 21 из них был сбит.

, заявили в местной администрации. Командование Воздушных сил Украины сообщило, что в ночной атаке участвовало 26 дронов, 21 из них был сбит. США сегодня объявят о новом пакете военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов, пишет Reuters со ссылкой на источники. В новую поставку будет включена ракета малой дальности воздушного базирования. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

Политика конфиденциальности.

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.