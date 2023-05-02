В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести

В Украине запустили Единый реестр пропавших без вести, разработанный МВД, Уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции.
«В реестре будут собраны и централизованы данные о пропавших без вести: ФИО лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы», — говорится в заявлении ведомства.
Также в реестр внесут информацию о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими.
После внесения данных в реестр родственники смогут получить соответствующую выписку, подтверждающую статус пропавшего. На ее основании люди смогут обратиться за пенсией по потере кормильца.
По данным МВД Украины, около 23 тысяч человек считаются без вести пропавшими при особых обстоятельствах — в результате военных действий. В том числе, более семи тысяч украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести.
Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко отмечал, что примерно 65% пропавших без вести — живы и находятся в плену, остальные погибли.