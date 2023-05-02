В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести

В Украине запустили Единый реестр пропавших без вести, разработанный МВД, Уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции.

«В реестре будут собраны и централизованы данные о пропавших без вести: ФИО лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы», — говорится в заявлении ведомства.

Также в реестр внесут информацию о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими.

После внесения данных в реестр родственники смогут получить соответствующую выписку, подтверждающую статус пропавшего. На ее основании люди смогут обратиться за пенсией по потере кормильца.