Сына антивоенной бурятской активистки, которую обвиняют в нападении на полицейских, держат в детдоме и не возвращают семье

16-летнего приемного сына антивоенной активистки из Бурятии Натальи Филоновой, обвиняемой в нападении на полицейских, держат в детском доме без связи и отказываются возвращать семье, сообщает «Холод» со ссылкой на юриста и правозащитницу Надежду Низовкину.
По ее словам, Владимира Алалыкина — сына Филоновой —перед арестом взяли под временную опеку родные дети его матери. Тем не менее его забрали в детдом, несмотря на то, что семья «не скрывалась» и была готова показать условия содержания ребенка в любой момент. Низовкина считает, что для изъятия из семьи не было никаких формальных поводов. Также она сообщила, что Алалыкин подвергся идеологическому и политическому давлению в детдоме.
«Мы это расцениваем как просто взятие его в заложники для того, чтобы оказывать давление на саму обвиняемую», — объяснила правозащитница.
Ранее Низовкина опубликовала запись разговора Алалыкина и директора детдома «Звездный» Олега Цыремпилова, в котором сын активистки просит отвезти его на суд к матери. Цыремпилов в ответ объясняет подростку, что «он никто», в голове у него «каша» и ему «не надо туда лезть».
После публикации записи директор отобрал у Алалыкина телефон. Низовкина отправила ему новый, но его ему так и не передали. Также правозащитница отметила, что с тех пор, как сына активистки отправили в детдом, он не ходит в коррекционную школу, где он учится из-за инвалидности. Низовкина считает, что Алалыкин находится в «тюремных условиях».
Наталью Филонову обвиняют в нападении на полицейских (ст. 318 УК РФ). По версии следствия, активистка ударила шариковой ручкой сотрудников МВД, которые пытались ее задержать на митинге против мобилизации. Сейчас она находится в СИЗО.