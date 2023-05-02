Сына антивоенной бурятской активистки, которую обвиняют в нападении на полицейских, держат в детдоме и не возвращают семье

16-летнего приемного сына антивоенной активистки из Бурятии Натальи Филоновой, обвиняемой в нападении на полицейских, держат в детском доме без связи и отказываются возвращать семье, сообщает «Холод» со ссылкой на юриста и правозащитницу Надежду Низовкину.

По ее словам, Владимира Алалыкина — сына Филоновой —перед арестом взяли под временную опеку родные дети его матери. Тем не менее его забрали в детдом, несмотря на то, что семья «не скрывалась» и была готова показать условия содержания ребенка в любой момент. Низовкина считает, что для изъятия из семьи не было никаких формальных поводов. Также она сообщила, что Алалыкин подвергся идеологическому и политическому давлению в детдоме.

«Мы это расцениваем как просто взятие его в заложники для того, чтобы оказывать давление на саму обвиняемую», — объяснила правозащитница.