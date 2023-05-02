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Умер модельер Валентин Юдашкин

На 60-м году жизни умер модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщил Первый канал со ссылкой на супругу дизайнера, информацию также подтвердили ТАСС в доме моды Юдашкина.

Фото: инстаграм Валентина Юдашкина

Фото: инстаграм Валентина Юдашкина

«Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание», — говорится в сообщении телеканала.

Последние годы Юдашкин боролся с тяжелой болезнью.

Валентин Юдашкин в 1991 году представил в Париже свою первую коллекция под названием «Фаберже», а спустя несколько лет был открыт его первый магазин одежды в Москве.

В 2008 году модельер разработал новую военную форму для российской армии. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в Париже отменили показ Юдашкина в рамках Недели моды «в связи с большим давлением и негативными комментариями со стороны СМИ в сторону Федерации моды».

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