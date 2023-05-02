«Би-би-си» установила имена двух фигурантов «шпионских дел» в пользу Китая. Ими оказались топ-менеджер фирмы из Благовещенска и предприниматель из Владивостока

Русская служба «Би-би-си» установила имена двух фигурантов «шпионских дел» в пользу Китая, задержанных в феврале и марте этого года. Ими оказались 37-летний топ-менеджер фирмы по продаже спецтехники из КНР в Благовещенске Иван Лукин и 45-летний предприниматель из Владивостока Сергей Яценко.

Журналистам удалось узнать имена подозреваемых в шпионаже в пользу Китая с помощью сервиса ФСИН-письмо.

Как выяснила русская служба «Би-би-си», Лукин занимался поставками в Россию погрузчиков и запчастей к ним из Китая. Обвинение утверждает, что Лукин был завербован в 2013 году в Хэйхэ — городе, который расположен рядом с Благовещенском на другом берегу Амура и с 2022 года соединен с ним мостом.

Завербовал Лукина, по версии следователей, человек по имени Ян Шихэн, который руководил в Хэйхэ центром по урегулированию и обращениям иностранных граждан и обеспечению их прав и интересов.

В январе 2020 года Лукин «вывез в Китай» второго обвиняемого Яценко, писала Baza. С января по июнь 2022 года Яценко якобы собирал и передавал китайцам секреты о ядерном вооружении России, утверждали Baza и Astra. Именно в июне 2022 года, как отмечает «Би-би-си», открыли мост через Амур стоимостью 19 млрд рублей между Благовещенском и Хэйхэ.