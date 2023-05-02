«Би-би-си» установила имена двух фигурантов «шпионских дел» в пользу Китая. Ими оказались топ-менеджер фирмы из Благовещенска и предприниматель из Владивостока

Русская служба «Би-би-си» установила имена двух фигурантов «шпионских дел» в пользу Китая, задержанных в феврале и марте этого года. Ими оказались 37-летний топ-менеджер фирмы по продаже спецтехники из КНР в Благовещенске Иван Лукин и 45-летний предприниматель из Владивостока Сергей Яценко.
Журналистам удалось узнать имена подозреваемых в шпионаже в пользу Китая с помощью сервиса ФСИН-письмо.
Как выяснила русская служба «Би-би-си», Лукин занимался поставками в Россию погрузчиков и запчастей к ним из Китая. Обвинение утверждает, что Лукин был завербован в 2013 году в Хэйхэ — городе, который расположен рядом с Благовещенском на другом берегу Амура и с 2022 года соединен с ним мостом.
Завербовал Лукина, по версии следователей, человек по имени Ян Шихэн, который руководил в Хэйхэ центром по урегулированию и обращениям иностранных граждан и обеспечению их прав и интересов.
В январе 2020 года Лукин «вывез в Китай» второго обвиняемого Яценко, писала Baza. С января по июнь 2022 года Яценко якобы собирал и передавал китайцам секреты о ядерном вооружении России, утверждали Baza и Astra. Именно в июне 2022 года, как отмечает «Би-би-си», открыли мост через Амур стоимостью 19 млрд рублей между Благовещенском и Хэйхэ.
Мост между Благовещенском и Хэйхэ. Фото: Правительство РФ
Лукин по-прежнему значится коммерческим директором «АзияСпецИмпорта» на сайте компании, однако его коллеги в разговоре с журналистами отказались комментировать его судьбу.
Как напоминает «Би-би-си», 17 февраля Лукина арестовали на 10 суток по обвинению в мелком хулиганстве за то, что тот якобы толкнул и нецензурно обругал мужчину. Затем его сразу же обвинили в шпионаже. Журналисты отмечают, что ранее силовики уже действовали по похожей схеме: сначала арестовывали людей по административным делам, а затем отправляли в СИЗО по уголовным статьям. Так было с политиками Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой.
О Яценко Baza и Astra, ссылаясь на следствие, сообщали противоречивую информацию: изначально речь шла о том, что сбором «ядерных» секретов в пользу КНР он занимался в 2022 году, однако затем появилась новость о Лукине, который, «по версии следствия», в 2020 году вывез в Яценко в Китай, и Baza и Astra уточнили, что уже на тот момент Яценко обладал информацией «по военной тематике».
Помимо дел Лукина и Яценко на Дальнем Востоке с начала войны были заведены еще шесть дел о госизмене, все они связаны с Украиной. Троих обвинили в передаче или планировании передать секретные сведения украинской разведке, двоих — в финансировании ВСУ, еще одного — в намерении воевать на стороне Украины.
Китай, который Россия называет своим союзником, — лидер среди стран, в пользу которых чаще всего действовали обвиненные в шпионаже: как подсчитал в 2019 году «Коммерсант», из 118 дел в 14 случаях фигурантов обвиняли в передаче гостайн КНР.